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Сегодня, 17:12

«Зенит» и Кинопоиск стали партнерами

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Чемпионы России продлили партнерство с сервисами Яндекса и расширили его, сообщает официальный сайт «Зенита». С сезона-2024/25 в число партнеров клуба вошел Кинопоиск, а умные устройства Яндекса появятся на тренировочной базе клуба и домашней арене сине-бело-голубых.

В рамках нового соглашения болельщикам «Зенита» на приоритетных условиях будут доступны все развлекательные сервисы Яндекса, объединенные подпиской Яндекс Плюс. В Кинопоиске появится клубная комната сине-бело-голубых, где будет доступен развлекательный контент о любимой команде. В течение сезона на видеосервисе, помимо трансляций и расписания матчей, будут доступны обзоры игр, шоу и программы.
Помимо развлекательных сервисов, в экосистему клуба планируется интегрировать умные устройства Яндекса. Наример, в раздевалках команд на «Газпром Арене» и на тренировочной базе сине-бело-голубых установят Яндекс Станции, Яндекс ТВ станции и другие умные устройства с голосовым помощником Алисой.

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Токен: 2VfnxwEpWbJ
АО «ФК «Зенит» ИНН 7812005799
18+

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Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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