Булыкин: «Станкович поверил в Угальде, и Манфред раскрылся»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

«Угальде — молодец, в последних матчах выглядел просто великолепно. Можно сказать, что парень раскрылся. Станкович поверил в него, а для игрока это очень важно. Думаю, слова поддержки от главного тренера играют большую роль», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года. В текущем сезоне 22-летний костариканец забил 4 гола в 4 матчах.

«Спартак» с 6 очками занимает 5-е место в турнирной таблице. РПЛ. 11 августа команда сыграет дома с «Ахматом».