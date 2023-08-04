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Сегодня, 17:23

Пономарев — о трансфере Файзуллаева в ЦСКА: «Что он сделает в 19 лет?»

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход узбекского полузащитника Аббоса Файзуллаева в московский клуб.

«Что он сделает в 19 лет? Какой он зрелый футболист? Из него уникальный игрок получится? В принципе, у нас есть хорошие ребята. Они должны освоиться в составе, поверить в себя. На позиции этого узбека нужно владеть мячом, хорошо видеть поле, иметь хороший пас, скорость и выносливость. Но в 19 лет выдержать такую нагрузку очень тяжело», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Сообщалось, что сумма трансфера составит 500 тысяч евро. 19-летний игрок является воспитанником «Пахтакора».

В марте 2023 года Файзуллаев вместе с молодежной сборной Узбекистана U20 стал победителем Кубка Азии. На счету игрока также 3 матча за основную сборную страны и один гол.

Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
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Рубин – Спартак
 - : -
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 - : -
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 - : -
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