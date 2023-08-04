Пономарев считает, что ЦСКА обыграет «Локомотив»
Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча армейцев против «Локомотива» в 3-м туре РПЛ.
«Думаю, что свое поле и настрой помогут ЦСКА победить в матче. Армейцы могут забить один мяч и не пропустить в свои ворота. Счет будет 1:0. «Локомотив» сейчас неплохо выглядит в чемпионате, но и ЦСКА солиден. В матче все решит один гол», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.
Матч пройдет на «ВЭБ Арене» в субботу, 5 августа. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.
Источник: Betonmobile.ru
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|2
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|0
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|6
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|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
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|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
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|1
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|4
|
8
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|0
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|3
|
9
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|1
|0
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|
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|0
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|
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|0
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|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
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|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
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|0
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|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
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Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0
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