Пономарев считает, что ЦСКА обыграет «Локомотив»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча армейцев против «Локомотива» в 3-м туре РПЛ.

«Думаю, что свое поле и настрой помогут ЦСКА победить в матче. Армейцы могут забить один мяч и не пропустить в свои ворота. Счет будет 1:0. «Локомотив» сейчас неплохо выглядит в чемпионате, но и ЦСКА солиден. В матче все решит один гол», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

Матч пройдет на «ВЭБ Арене» в субботу, 5 августа. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.