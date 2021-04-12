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Пономарев — о победе ЦСКА: «Сильно радоваться не стоит. Настоящий экзамен будет с «Сочи»

21:21
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Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Ротором» (2:0) в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Долго сегодня раскачивались. В таких матчах забивать надо раньше, а уже потом расслабляться. Хорошая победа, но сильно радоваться не стоит. Все-таки, играли с «Ротором». Это не тот соперник, по которому стоит делать какие-то выводы. Вот матч с «Сочи» станет настоящим экзаменом для Олича. Эту игру нужно сыграть с прицелом на «Спартак». Если Олич в ней победит — докажет, что в нем не ошиблись. Но, мне кажется, он — грамотный специалист. У него за спиной опыт европейской тренерской школы», — сказал Пономарев «СЭ».

Сегодня, 12 апреля, ЦСКА на своем поле обыграл «Ротор» (2:0) и поднялся на 4-е место в РПЛ. Следующий матч команда проведет на выезде против «Сочи» в воскресенье, 18 апреля.

(Владимир Пушкарев)

ЦСКА — Ротор

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