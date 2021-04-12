Олич надеется, что Дзагоев останется в ЦСКА
21:23
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич после матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора» (2:0) отметил, что он рассчитывает на полузащитника Алана Дзагоева.
«Я Дзагоева очень хорошо знаю, он один из главных игроков ЦСКА, — сказал Олич. — Но у него было много проблем с травмами. Хорошо, когда на скамейке есть такой игрок, который может помочь. Надеюсь, он проявит себя до конца этого сезона и останется в команде в следующем году.
Эджуке здорово проявил себя, он хороший футболист. Надеюсь, он проведет еще много таких игр за ЦСКА».
В матче с «Ротором» голы забивали Чидера Эджуке и Саломон Рондон. ЦСКА набрал 46 очков и занимает четвертое место. У «Ротора» 18 очков и 14-я позиция.
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