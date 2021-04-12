Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился впечатлениями после матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора» (2:0).

«Я доволен победой, это моя первая домашняя игра, — сказал Олич. — Мне было важно сегодня победить. Было очень тяжело, я это понимал изначально. Ключевой момент — первый гол, он дал нам уверенности. Не был доволен первыми десятью минутами, но потом все пошло хорошо.

Когда я пришел сюда, больше половины команды были в сборной. Мне было непросто. Не хватало времени, чтобы сделать все, как я хочу. Для команды важно, чтобы все игроки вернули веру в себя. Мы выиграли три игры, я понимал, что они были тяжелыми.

«Ротор» борется за выживание, поэтому играют на максимуме. Но мы показали характер, а до этого вышли в полуфинал кубка. Это стиль ЦСКА».

Голы забивали Чидера Эджуке и Саломон Рондон. ЦСКА набрал 46 очков и занимает четвертое место. У «Ротора» 18 очков и 14-я позиция.