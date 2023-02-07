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Клаудиньо о сборе в Дубае: «Нужно обретать игровой ритм, поэтому в ОАЭ больше матчей»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился мнением о тренировочных сборах команды в Дубае.

6 февраля сине-бело-голубые в товарищеском матче обыграли команду из Малайзии «Джохор» (3:0).

— Чувствую себя прекрасно. Это был хороший тест для всей нашей команды, чтобы показать, насколько хорошо мы готовы функционально. Мне показалось, что не только я, но и вся команда продемонстрировали, что и тактически, и в плане физической подготовки мы находимся на хорошем уровне. Здорово поиграли, двигаемся дальше.

— Такие сборы с большим количеством матчей нравятся больше, чем были в Катаре?

— Мы полностью доверяем тому, как тренерский штаб планирует сборы. Совершенно очевидно, что такой интенсивный тренировочный процесс как в Катаре был необходим после продолжительных каникул. Нам нужно было войти в форму, набрать нужные кондиции. Здесь уже нужно обретать игровой ритм, поэтому в Дубае больше матчей. Это все часть плана подготовки. Мы одинаково хорошо относимся к каждому компоненту, — приводит слова Клаудиньо пресс-служба клуба.

Следующий товарищеский матч «Зенит» проведет 9 февраля против армянского клуба «Урарту».

Источник: ФК Зенит
Клаудиньо
ФК Зенит
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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