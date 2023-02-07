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Кавазашвили: «Если Бальде не найдет общий язык с партнерами по «Спартаку», то ему никто не будет пасовать»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о перспективах форварда Кейта Бальде в московской команде.

«Будет ли Кейта играть в «Спартаке» и станет ли одним из ключевых игроков, как Промес? Не знаю, ничего нельзя считать заранее. Если Бальде попадает в стартовый состав, то нужно будет наблюдать. Через 1-3 игры будет ясно, сможет он играть или нет. А то взяли Мевлю, было много разговоров, но пришлось быстро отправлять его обратно.
Человек, который попадает в стартовый состав, должен выдерживать все психологически. У любого нового футболиста в клубе должна быть психологическая совместимость с командой. А если он не сможет найти общий язык со своими партнерами, то он будет один бегать и ему пас никто давать не будет», — приводит Metaratings слова Кавазашвили.

Бальде перешел в «Спартак» в августе 2022 года и подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года. Футболист принял участие в одном официальном матче красно-белых, с 17 сентября до 5 декабря 2022 года он был дисквалифицирован за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри».

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-esli-balde-ne-naidyot-obshii-yazyk-s-partnyorami-po-spartaku-to-emu-pas-nikto-davat-ne-budet-225923/
Анзор Кавазашвили
Кейта Бальде
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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