Изидору может потребоваться операция в Германии из-за проблем со связками

Как стало известно «СЭ», медицинский штаб «Локомотива» проводит консультации с немецкими докторами по поводу возможной операции для нападающего Вильсона Изидора.

По данным источника, знакомого с ситуацией, французский форвард может пропустить более двух месяцев из-за проблем со связками. В ближайшее время консилиум врачей должен установить необходимость оперативного вмешательства.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В сезоне-2022/23 22-летний форвард забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 17 матчах за московскую команду во всех турнирах.