Мантуан — о работе «Зенита» на зимних сборах: «Если допускаем ошибки, то исправляем их»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан ответил, как переносит нагрузки на учебно-тренировочных сборах команды во время зимней паузы.

«Все в порядке. Продолжаем работу, которая началась на первых сборах. Понятно, что каждый день у нас все более интенсивные нагрузки, потому что мы усиленно готовимся к первому официальному матчу против «Балтики». Все прекрасное понимают цели, задачи, понимают важность таких интенсивных тренировок, поэтому работаем, все в порядке», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Мантуана.

Также футболист прокомментировал выступление сине-бело-голубых на Winline Зимнем кубке РПЛ, где они одержали одну победу и потерпели одно поражение.

«Могу только сказать, что никому здесь, в этой команде, не нравится проигрывать. Каждый из нас выходит на поле в любом матче с одной целью — победить. Но это сборы, только середина подготовительного периода. Лучше проиграть сейчас, сделать какие-то ошибки, чтобы было время их исправить. На мой взгляд, это естественный процесс. Если допускаем ошибки, то исправляем их», — добавил он.

«Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Питерцы набрали 39 баллов в 18 турах и уступают одно очко лидирующему «Краснодару».