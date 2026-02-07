Погребняк — об обмене Дивеева на Лусиано: «В «Зенит» пришел цемент обороны»

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поделился мнением об обмене нападающего сине-бело-голубых Лусиано Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

«Действительно, наверное, жизненные принципы и приоритеты немного меняются. Мы стали в большем количестве наблюдать за переходами футболистов в соперничающие клубы. То, что две команды усилились, — факт. В «Зенит» пришел игрок сборной России, цемент линии обороны. В ЦСКА пришел нападающий, который станет основным и будет забивать еще больше, чем в «Зените». Поэтому это на руку двум командам», — сказал Погребняк «СЭ».

«Зенит» объявил о переходе из ЦСКА 26-летнего Дивеева 11 января. Взамен в московский клуб перешел нападающий Лусиано Гонду.