Ещенко — о словах Аршавина про «Спартак»: «Топ-клуб не определяется только титулами»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова экс-полузащитника «Зенита» Андрея Аршавина о статусе красно-белых в российском футболе.

«Аршавин сказал, что «Спартак» — не топ-клуб? А кто тогда? Один «Зенит» что ли? «Арсенал» не брал чемпионство много лет, «Атлетико» не выигрывает титулы, но всегда в тройке — они тоже не топ-клубы? Титулы — это одно, а имидж, количество болельщиков — эти факторы тоже влияют на статус клуба. Топ-клуб не определяется только титулами», — сказал Ещенко «СЭ».



Ранее Аршавин сравнил «Спартак» с «Манчестер Юнайтед» и назвал клубом, у которого есть все, кроме чемпионского футбола.



После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Руслан Ботвенко