Андрей Мостовой рассказал, кто из российских футболистов «Зенита» говорит по-испански

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, кто из российских футболистов клуба говорит по-испански.

— С кем еще из легионеров близко общаюсь? Наверное, с Кучо (Вильмаром Барриосом. — Прим. «СЭ»). Мы и в раздевалке рядом сидим. Вообще, я такой человек, что общаюсь со всеми. В других командах то же самое было. И с иностранцами, и с русскими — со всеми нахожу общий язык.

— Общаясь с Кучо, сами испанский не учите?

— Я начинал. У нас Далер неплохо общается по-испански, мне тоже стало интересно. Три урока испанского с преподавателем у меня было, но я решил не распыляться — сначала надо английский до конца добить. Потом уже можно заняться другими языками, тем более что полкоманды у нас на испанском говорит, — цитирует Мостового пресс-служба питерского клуба.

30 июля «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в третьем круге РПЛ на «Газпром Арене». Встреча запланирована на 17.30 мск.