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Андрей Мостовой рассказал, кто из российских футболистов «Зенита» говорит по-испански

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, кто из российских футболистов клуба говорит по-испански.

— С кем еще из легионеров близко общаюсь? Наверное, с Кучо (Вильмаром Барриосом. — Прим. «СЭ»). Мы и в раздевалке рядом сидим. Вообще, я такой человек, что общаюсь со всеми. В других командах то же самое было. И с иностранцами, и с русскими — со всеми нахожу общий язык.

— Общаясь с Кучо, сами испанский не учите?

— Я начинал. У нас Далер неплохо общается по-испански, мне тоже стало интересно. Три урока испанского с преподавателем у меня было, но я решил не распыляться — сначала надо английский до конца добить. Потом уже можно заняться другими языками, тем более что полкоманды у нас на испанском говорит, — цитирует Мостового пресс-служба питерского клуба.

30 июля «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в третьем круге РПЛ на «Газпром Арене». Встреча запланирована на 17.30 мск.

Андрей Мостовой
Вильмар Барриос
Далер Кузяев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
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Сочи – Ахмат
 - : -
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Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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