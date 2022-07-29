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Гендиректор «Факела» о бюджете клуба: «Сейчас в РПЛ по деньгам занимаем 16-е место»

Гендиректор «Факела» заявил, что клуб занимает последнее место по бюджету в РПЛ
Алексей Еремин
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о бюджете воронежского клуба в текущем сезоне. Перед окончанием прошедшего сезона Первой лиги бюджет команды составлял примерно 300 миллионов рублей.

«Сейчас для нас ничего не поменялось. У «Факела» и в ФНЛ был самый маленький бюджет, и сейчас в РПЛ мы по деньгам занимаем 16-е место. Мы рассчитываем на те деньги, которые лига должна выплатить клубам от телеконтракта, спонсорских и партнерских соглашений. К 300 миллионам можно приплюсовать эти средства, и мы получим наш бюджет на этот сезон. Получается, структура нашего бюджета делится на три составляющие: дотации от области, средства, которые мы зарабатываем сами и коммерческие доходы от лиги», — приводит «Чемпионат» слова Асхабадзе.

«Факел» по итогам сезона-2021/22 занял вторую строчку в Первой лиге и напрямую вышел в РПЛ.

После двух туров РПЛ воронежская команда набрала 1 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем туре «Факел» сыграет дома 30 июля против «Динамо».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4770485-ashabadze-v-fnl-u-nas-byl-samyj-malenkij-byudzhet-v-rpl-po-dengam-my-na-16-m-meste.html
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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1
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2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
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12
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 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
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Урал – Краснодар
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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