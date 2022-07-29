Гендиректор «Факела» о бюджете клуба: «Сейчас в РПЛ по деньгам занимаем 16-е место»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о бюджете воронежского клуба в текущем сезоне. Перед окончанием прошедшего сезона Первой лиги бюджет команды составлял примерно 300 миллионов рублей.

«Сейчас для нас ничего не поменялось. У «Факела» и в ФНЛ был самый маленький бюджет, и сейчас в РПЛ мы по деньгам занимаем 16-е место. Мы рассчитываем на те деньги, которые лига должна выплатить клубам от телеконтракта, спонсорских и партнерских соглашений. К 300 миллионам можно приплюсовать эти средства, и мы получим наш бюджет на этот сезон. Получается, структура нашего бюджета делится на три составляющие: дотации от области, средства, которые мы зарабатываем сами и коммерческие доходы от лиги», — приводит «Чемпионат» слова Асхабадзе.

«Факел» по итогам сезона-2021/22 занял вторую строчку в Первой лиге и напрямую вышел в РПЛ.

После двух туров РПЛ воронежская команда набрала 1 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем туре «Факел» сыграет дома 30 июля против «Динамо».