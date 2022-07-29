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Сегодня, 16:05

Рыбус — об удаление в матче с «Ахматом»: «До сих пор не могу понять, почему я так сделал»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус не смог внятно объяснить свое удаление в матче 1-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

«Такая ситуация, что до сих пор не могу понять, почему я так сделал. Иногда бывает, что в такие моменты появляется много эмоций. Была провокация со стороны игрока, но это ни в коему случае меня не оправдывает. Я виноват на сто процентов.

Извинился перед ребятами за то, что им пришлось больше бегать в меньшинстве. Хорошо, что не проиграли», — рассказал поляк в интервью Youtube-каналу красно-белых.

Напомним, что в том матче Рыбус был удален в первом тайме, получив две желтые карточки подряд буквально за десять секунд.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0YofO9m4osU
Мацей Рыбус
ФК Ахмат
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