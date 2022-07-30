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Сегодня, 20:52

Сутормин доволен сухой победой над «Локомотивом»

Матвей Морозов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу в матче против «Локомотива» (5:0) в 3-м туре РПЛ.

— Интересный матч. Так получилось, что все голы были забиты после часа игры. Что не удавалось в первый час?

— Не удавалось забить, моменты создавали, не получалось их реализовать. Потом забили те моменты, которые были созданы. Есть, над чем работать.

— В перерыве был разговор о том, что надо что-то изменить или продолжать играть также?

— Нужно было посерьезнее отнестись к тем моментам, которые есть и не давать «Локомотиву» создавать опасность у наших ворот, потому что были моменты, когда они могли открыть счет. Надо было минимизировать их шансы.

— Сухой матч против такого соперника — отдельная радость?

— Сухой матч с каждым соперником — это хорошо. «Локомотив» не исключение. Надеюсь, что в дальнейшем будет также.

— Был неприятный эпизод. Как нога?

— Полегче. Надеюсь, ничего серьезного, ушиб. Так что, пока нормально.

«Зенит» набрал 7 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. «Локомотив» откатился на 12-ю строчку.

В следующем туре «Зенит» 6 августа в гостях сыграет против «Ахмата». «Локомотив» в этот же день также на выезде сыграет с «Краснодаром».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 3
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
4
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
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 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
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Зенит – Локомотив
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