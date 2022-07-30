Сутормин доволен сухой победой над «Локомотивом»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу в матче против «Локомотива» (5:0) в 3-м туре РПЛ.

— Интересный матч. Так получилось, что все голы были забиты после часа игры. Что не удавалось в первый час?

— Не удавалось забить, моменты создавали, не получалось их реализовать. Потом забили те моменты, которые были созданы. Есть, над чем работать.

— В перерыве был разговор о том, что надо что-то изменить или продолжать играть также?

— Нужно было посерьезнее отнестись к тем моментам, которые есть и не давать «Локомотиву» создавать опасность у наших ворот, потому что были моменты, когда они могли открыть счет. Надо было минимизировать их шансы.

— Сухой матч против такого соперника — отдельная радость?

— Сухой матч с каждым соперником — это хорошо. «Локомотив» не исключение. Надеюсь, что в дальнейшем будет также.

— Был неприятный эпизод. Как нога?

— Полегче. Надеюсь, ничего серьезного, ушиб. Так что, пока нормально.

«Зенит» набрал 7 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. «Локомотив» откатился на 12-ю строчку.

В следующем туре «Зенит» 6 августа в гостях сыграет против «Ахмата». «Локомотив» в этот же день также на выезде сыграет с «Краснодаром».