Талалаев получил красную карточку в матче «Сочи» — «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев получил красную карточку в матче 3-го тура против «Сочи».

На протяжении всего матча Талалаев агрессивно высказывал претензии судейской бригаде.

В конце первого тайма главный арбитр встречи Артем Любимов показал тренеру желтую карточку. Тот снова что-то высказал в адрес арбитра, после чего увидел перед собой красную карточку.

Талалаев продолжил конфликтовать с судьей, но все же покинул скамейку.