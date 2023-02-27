Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев в интервью «СЭ» рассказал о главной мечте в профессиональной карьере.

— Ты уже исполнил мечту, в 25 пробившись в премьер-лигу. Есть еще цели?

— Мечтаю сыграть в Лиге чемпионов. Но это именно мечта, а цель — прогрессировать и уехать в Европу. Можно, конечно, размышлять, что это нереально и что в Европе нас сейчас никто не ждет. Но, на мой взгляд, это очень ограниченные убеждения. Считаю, все возможно!

В этом сезоне на счету 30-летнего полузащитника 15 матчей за «Урал» во всех турнирах, 1 гол и 1 результативная передача.

Полное интервью Андрея Егорычева «СЭ» здесь