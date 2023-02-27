Агент Кухты заявил, что рано говорить о возвращении футболиста в «Локомотив»
Агент Милан Мартинович ответил на вопрос, вернется ли этим летом нападающий Ян Кухта в «Локомотив».
«Вернется ли Кухта в Россию? Пока слишком рано о чем-то говорить», — приводит «РБ Спорт» слова агента.
В июле 2022 года Кухта перешел в годичную аренду в пражскую «Спарту».
В текущем сезоне 26-летний чешский форвард провел в составе «Спарты» 19 матчей во всех турнирах, отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,2 миллиона евро.
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|5.03
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