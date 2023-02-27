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Сегодня, 09:50

Егорычев — о Бояринцеве: «По Новотроицку он ездил на «Оке» нашего доктора»

Андрей Егорычев поделился мнением о Денисе Бояринцеве
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев поделился мнением об экс-игроке «Спартака» Денисе Бояринцеве. Под его руководство хавбек играл в «Носте» из Новотроицка.

— Как ты попал из Новотроицка в «Урал»?

— Как понимаю, руководство «Носты» знакомо с руководством «Урала». Плюс сработал агент. Меня заметили и пригласили на просмотр. Был тестовый матч с «Уралом-2», на трибуне сидели Александр Тарханов и Григорий Иванов. Я в том матче забил — и меня взяли.

— В «Носте» ты играл у легендарного Дениса Бояринцева.

— Главным тренером был Михаил Белов, а Бояринцев — его ассистент. Белов постоянно мониторил таланты: просматривал в Воронеже защитника и через InStat заметил меня.

Бояринцев работал над сплочением коллектива, разряжал обстановку. Очень душевный человек! Иногда даже играл с нами на тренировках. Недавно, кстати, виделся с ним. Сразу спросил меня: «Где футболка?» Я ему давно обещал — сначала забыл, но в итоге передал, ха-ха!

Главное воспоминание о Бояринцеве — как в Новотроицке он ездил на «Оке». Причем она была не его, а нашего доктора. Но ты просто представь: плотный и мощный Бояринцев садится в маленькую «Оку» и едет, улыбается!

Денис Бояринцев возглавлял «Носту» в сезоне-2016/17.

Полное интервью Андрея Егорычева «СЭ» здесь

Андрей Егорычев
Денис Бояринцев
Футбол
РПЛ
ФК Носта
ФК Урал
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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