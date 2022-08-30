Полузащитник «Торпедо» Хожимат Эркинов признался, что хотел бы пойти по стопам своего партнера по сборной Узбекистана, нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова. По словам 21-летнего игрока, он предпочитает чемпионаты Италии и Испании.

«Есть ли желание повторить историю Шомуродова — из России в Европу? Да, конечно, — приводит слова Эркинова Sport24. — Я для этого и приехал сюда. Предпочтительные страны: Италия или Испания. Что говорит Элдор о своем положении? Мы с ним общаемся, но на эту тему не особо говорим. Знаю, что он хочет играть, но в «Роме» это, наверное, тяжело сделать».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в шести матчах за московский клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ) и не отметился результативными действиями. Его контракт с автозаводцами рассчитан до 30 июня 2025 года.