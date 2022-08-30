Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:10

Эркинов: «Хочу ли повторить путь Шомуродова — из России в Европу? Для этого я сюда и приехал»

Полузащитник «Торпедо» Эркинов признался, что хотел бы пойти по стопам Шомуродова
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Торпедо» Хожимат Эркинов признался, что хотел бы пойти по стопам своего партнера по сборной Узбекистана, нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова. По словам 21-летнего игрока, он предпочитает чемпионаты Италии и Испании.

«Есть ли желание повторить историю Шомуродова — из России в Европу? Да, конечно, — приводит слова Эркинова Sport24. — Я для этого и приехал сюда. Предпочтительные страны: Италия или Испания. Что говорит Элдор о своем положении? Мы с ним общаемся, но на эту тему не особо говорим. Знаю, что он хочет играть, но в «Роме» это, наверное, тяжело сделать».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в шести матчах за московский клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ) и не отметился результативными действиями. Его контракт с автозаводцами рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-30-erkinov-khochuli-povtorit-put-shomurodova-iz-rossii-v-yevropu-dlya-etogo-ya-syuda-i-priyekhal
Элдор Шомуродов
Футбол
РПЛ
ФК Рома
ФК Торпедо (Москва)
серия А
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
СМИ приписывают Мбаппе роман с трансгендерной моделью Инес Рау
Пять новинок китайского автопрома, актуальных для России
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Маккаби» не отпустил Глуха в «Зенит»
В «Оренбурге» подтвердили, что вели переговоры с «Зенитом» о переносе матча РПЛ
Осинькин — о возможном уходе Ежова и Горшкова в «Спартак»: «Не хочу ни с кем расставаться»
Елеев перешел из ЦСКА в липецкий «Металлург»
Родригес опроверг слухи о переходе Карраскаля в «Спартак»
Генич — о новичке «Спартака»: «Бальде — это не черная икра»
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи в начале сентября
Андрей Федун не стал отвечать на вопросы об изменениях в руководстве «Спартака»
В «Оренбурге» подтвердили, что вели переговоры с «Зенитом» о переносе матча РПЛ
Зиньковский рассказал, как в «Спартаке» отреагировали на поражение от «Динамо»
Мог ли Свинов отразить удар Промеса? Куда побежал Ломаев? Акинфеев на опыте. Экспертиза Габулова
Осинькин — о возможном уходе Ежова и Горшкова в «Спартак»: «Не хочу ни с кем расставаться»
Елеев перешел из ЦСКА в липецкий «Металлург»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» мог купить Карраскаля за 1,3 миллиона евро, когда футболист выступал за «Карпаты»

Андрей Федун не стал отвечать на вопросы об изменениях в руководстве «Спартака»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 17-2 17
2
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
11
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
12
 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
13
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
16
 Урал 7 0 1 6 1-15 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.09 13:00
Оренбург – Химки
 - : -
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 - : -
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 - : -
3.09 20:30
Динамо – Урал
 - : -
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 - : -
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости