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Сегодня, 17:59

«Спартак» мог купить Карраскаля за 1,3 миллиона евро, когда футболист выступал за «Карпаты»

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что в свое время полузащитник Хорхе Карраскаль входил в сферу интересов «Спартака».

«Корнеев хотел устроить его в «Спартак». Он уже тогда там феерил. Я сказал: «Карраскаль? Что это за смешной игрок, как он вообще в «Карпаты» попал?»

И о чем это говорит? Что Корнеев — гений, а я — лошара", — рассказал Гурцкая на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Агент отметил, что стоимость игрока оценивалась в 1,3 миллиона евро.

Карраскаль выступал за «Карпаты» с 2017 по 2019 год. Сейчас хавбек является игроком ЦСКА.

Источник: https://www.youtube.com/c/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%A8%D0%BE%D1%83/featured
ФК Карпаты
ФК Спартак (Москва)
Тимур Гурцкая
Хорхе Карраскаль
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