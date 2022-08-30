«Спартак» мог купить Карраскаля за 1,3 миллиона евро, когда футболист выступал за «Карпаты»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что в свое время полузащитник Хорхе Карраскаль входил в сферу интересов «Спартака».

«Корнеев хотел устроить его в «Спартак». Он уже тогда там феерил. Я сказал: «Карраскаль? Что это за смешной игрок, как он вообще в «Карпаты» попал?»

И о чем это говорит? Что Корнеев — гений, а я — лошара", — рассказал Гурцкая на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Агент отметил, что стоимость игрока оценивалась в 1,3 миллиона евро.

Карраскаль выступал за «Карпаты» с 2017 по 2019 год. Сейчас хавбек является игроком ЦСКА.