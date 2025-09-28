Маркиньос: «Мы выиграли, потому что выполнили установку тренера»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос прокомментировал победу над «Пари НН» в 10-м туре РПЛ (3:0).

«Пари НН» хорошо играл. Все соперники тяжелые. Мы выиграли, потому что выполнили установку тренера» — сказал футболист.

В матче с нижегородцами 25-летний бразилец отметился результативной передачей.

«Спартак» с 18 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые встретятся с ЦСКА. Игра пройдет 5 октября на «ВЭБ Арене», начало — в 16.30 по московскому времени.