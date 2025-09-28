Тренер «Спартака» Сакич: «Дерби с ЦСКА будет непростым»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал предстоящий матч против ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

— «Спартак» подтянулся к лидерам. Какая атмосфера в команде и какие ожидания от дерби?

— Победа придает команде уверенности. Мы тут на верном пути — надо продолжать. До дерби у нас еще матч Кубка России с «Пари НН» в среду. Пока готовимся к нему. Дерби будет непростым, соперник лидирует в таблице. Но у нас будет время на подготовку.

— Учитывая длину и силу скамейки, есть ли у вас проблемы с выбором стартового состава?

— Конечно, непросто выбрать состав из 20+ человек, когда все показывают качество. Мы анализируем множество факторов, принимаем в расчет соперника и делаем выбор.

«Спартак» с 18 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Матч с ЦСКА пройдет 5 октября на «ВЭБ Арене», начало — в 16.30 по московскому времени.