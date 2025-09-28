Дмитриев поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Пари НН»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 10-го тура с «Пари НН» (3:0).

В матче с нижегородцами 21-летний футболист вышел в стартовом составе и сделал две голевые передачи.

«Привет, красно-белые, спасибо за поддержку. Очень рад был первый раз выйти в стартовом составе и сделать это в победном матче. Спасибо вам большое, приходите на матчи», — сказал Дмитриев в видео в Telegram-канале красно-белых.

Дмитриев перешел в «Спартак» из «Урала» в августе 2024 года. Сезон-2024/25 он провел в аренде в «Крыльях Советов».