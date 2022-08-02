Промес: «Сколько раз я уже слышал эту историю про «старого» и «нового» Квинси»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес оценил свою нынешнюю форму.

«Сколько раз я уже слышал эту историю про «старого» и «нового» Промеса. Поймите, что футбол — это командная игра. У команды получается — и я в порядке. У команды плохой день — и у меня тогда проблемы.

Когда мы на победной волне матч за матчем, мне намного проще показывать свои умения. А когда общая игра не ладится, мне гораздо сложнее.

Так что когда вы говорите про «старого» Промеса, то говорите не только про меня. А о всей команде. И если сейчас я «возвращаюсь», значит команда стала играть лучше. Одно следует из другого. Просто улучшилась наша игра», — сказал голландец YouTube-каналу красно-белых.