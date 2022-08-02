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Промес: «Сколько раз я уже слышал эту историю про «старого» и «нового» Квинси»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес оценил свою нынешнюю форму.

«Сколько раз я уже слышал эту историю про «старого» и «нового» Промеса. Поймите, что футбол — это командная игра. У команды получается — и я в порядке. У команды плохой день — и у меня тогда проблемы.

Когда мы на победной волне матч за матчем, мне намного проще показывать свои умения. А когда общая игра не ладится, мне гораздо сложнее.

Так что когда вы говорите про «старого» Промеса, то говорите не только про меня. А о всей команде. И если сейчас я «возвращаюсь», значит команда стала играть лучше. Одно следует из другого. Просто улучшилась наша игра», — сказал голландец YouTube-каналу красно-белых.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tE70uDcm0Xw
Квинси Промес
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 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
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 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
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 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
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 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
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 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
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