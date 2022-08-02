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«Динамо» подпишет трехлетний контракт с полузащитником «Маккаби» Карцевым

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Полузащитник «Маккаби» Нетании Эден Карцев перейдет в «Динамо», сообщает Sport5.

Московский клуб заплатит за 22-летнего игрока сборной Израиля 2,6 миллиона евро. Контракт Карцева с «Динамо» будет рассчитан на 3 года. Зарплата футболиста составит 500 тысяч евро в год.

20 процентов от следующей продажи игрока полагается предыдущему клубу Карцева «Маккаби» из Тель-Авива.

В прошлом сезоне футболист провел 24 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. (Эли Швидлер).

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