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Сегодня, 22:21

Промес: «С десяткой я многого добился в «Спартаке»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, почему для него важно играть под 10-м номером.

«Я уже получал этот номер во время своего первого периода в «Спартаке». Сначала также был 24-м, а потом — 10-м. Теперь история повторилась.

С десяткой я здесь многого добился. Так что это особенный номер для меня. Он настраивает меня правильным образом, дарит приятные воспоминания. Очень рад, что он снова у меня.

Лучший 10-й номер в мире? Все начиналось для меня с Роналдиньо. Его игрой я вдохновлялся. А сейчас это Неймар и Месси», — рассказал Промес в интервью YouTube-каналу «Спартака».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tE70uDcm0Xw
Квинси Промес
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 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
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 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
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 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
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 Факел 3 0 2 1 6-7 2
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П
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