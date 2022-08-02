Промес: «С десяткой я многого добился в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, почему для него важно играть под 10-м номером.

«Я уже получал этот номер во время своего первого периода в «Спартаке». Сначала также был 24-м, а потом — 10-м. Теперь история повторилась.

С десяткой я здесь многого добился. Так что это особенный номер для меня. Он настраивает меня правильным образом, дарит приятные воспоминания. Очень рад, что он снова у меня.

Лучший 10-й номер в мире? Все начиналось для меня с Роналдиньо. Его игрой я вдохновлялся. А сейчас это Неймар и Месси», — рассказал Промес в интервью YouTube-каналу «Спартака».