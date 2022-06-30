Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:55

Промес досрочно завершил тренировку «Спартака»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес досрочно завершил утреннее занятие.

По словам голландца, он отправился на восстановительные процедуры.

В прошедшем сезоне 30-летний полузащитник забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач в 30 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Контракт Промеса с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 самых популярных алкогольных напитков в России
«Если бы я не вышел с флагом Канады, меня бы вообще не пустили на ринг»: Артур Бетербиев об оскорблениях в Нью-Йорке и бое с Биволом
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Зиньковский поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Зенита»
Зиньковкий рассказал, когда ему впервые сказали об интересе «Спартака»
Зиньковский: «В «Спартаке» меня хорошо приняли. Нравится работать с Абаскалем, начинаю его понимать»
В «Спартаке» надеются, что большое количество болельщиков команды приедет на матч за Суперкубок с «Зенитом»
В «Спартаке» рассказали о будущем Крала и Тиля
«Спартак»: «Если бы Николсон тренировался в футболке ЦСКА, мы бы спросили, а по поводу майки «Урала» — без проблем»
Материалы сюжета: «Спартак» с новым главным тренером: вместо Ваноли — Абаскаль
Зиньковский поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Зенита»
Зиньковкий рассказал, когда ему впервые сказали об интересе «Спартака»
В «Спартаке» рассказали о будущем Крала и Тиля
Мартинс и Николсон вернутся в «Спартак» на следующей неделе
В компании «Евраз» опровергли информацию о возможной покупке «Спартака»
Мелкадзе считает, что в «Спартаке» не будет серьезных изменений после назначения Абаскаля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мартинс и Николсон вернутся в «Спартак» на следующей неделе

«Спартак»: «Если бы Николсон тренировался в футболке ЦСКА, мы бы спросили, а по поводу майки «Урала» — без проблем»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости