Промес досрочно завершил тренировку «Спартака»

Голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес досрочно завершил утреннее занятие.

По словам голландца, он отправился на восстановительные процедуры.

В прошедшем сезоне 30-летний полузащитник забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач в 30 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Контракт Промеса с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.