Промес досрочно завершил тренировку «Спартака»
Голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес досрочно завершил утреннее занятие.
По словам голландца, он отправился на восстановительные процедуры.
В прошедшем сезоне 30-летний полузащитник забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач в 30 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Контракт Промеса с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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14
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|0
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|0
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15
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16
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
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|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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