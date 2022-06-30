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Мартинс и Николсон вернутся в «Спартак» на следующей неделе

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Футболисты «Спартака» Шамар Николсон и Кристофер Мартинс вернутся в расположение команды на следующей неделе, об этом «СЭ» сообщил руководитель пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

«Отпуск Мартинса и Николсона, как известно, был продлен. Мы ожидаем их возвращения на следующей неделе», — сказал Зеленов.

Оба футболиста перешли в «Спартак» в зимнее трансферное окно.

На счету Николсона 8 голов и 2 результативных передачи в 15 матчах за красно-белых, у Мартинса 1 мяч и 3 голевых паса в 13 играх за московскую команду.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
Шамар Николсон
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