Мартинс и Николсон вернутся в «Спартак» на следующей неделе
Футболисты «Спартака» Шамар Николсон и Кристофер Мартинс вернутся в расположение команды на следующей неделе, об этом «СЭ» сообщил руководитель пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.
«Отпуск Мартинса и Николсона, как известно, был продлен. Мы ожидаем их возвращения на следующей неделе», — сказал Зеленов.
Оба футболиста перешли в «Спартак» в зимнее трансферное окно.
На счету Николсона 8 голов и 2 результативных передачи в 15 матчах за красно-белых, у Мартинса 1 мяч и 3 голевых паса в 13 играх за московскую команду.
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15
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
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|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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