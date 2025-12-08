Тормена и Батчи подписали новые контракты с «Краснодаром»

«Краснодар» объявил о продлении контрактов с защитником Витором Торменой и полузащитником Жоау Батчи.

Новые соглашения с футболистами рассчитаны до лета 2029 года.

В сезоне-2025/26 28-летний Тормена провел 24 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

В активе 27-летнего Батчи 4 гола и 8 результативных передач в 27 матчах в этом сезоне.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице РПЛ — 40 очков в 18 турах.