Барко: «У кого перенял дриблинг? Мне очень нравятся Месси, Неймар и Мбаппе»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко ответил на вопрос, у кого перенял дриблинг.

«Совершенствовать обводку — одна из моих целей, чтобы использовать финты в каждой игре. Мне очень нравятся Месси, Неймар, Мбаппе. Они тоже часто используют дриблинг и сильны в этом. Наверное, я родился с этим, а потом дорабатывал на тренировках и в игре», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

25 июля «Спартак» объявил о переходе Эсекьеля Барко из «Ривер Плейта». Соглашение с 25-летним аргентинцем рассчитано на три года.

С января нынешнего года Барко выступал за «Ривер Плейт». В прошлом сезоне полузащитник забил 2 гола и отдал 7 результативных передач в 28 матчах за аргентинский клуб.