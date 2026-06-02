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Семин: «Убрал из рациона сладкое и мучное. То, что и Карпин запрещает своим игрокам»

Александр Кружков
Обозреватель

Экс главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал, как поддерживает форму.

— В чем конкретно проявляется ваша требовательность к самому себе?

— Есть такое слово — «надо». Иногда утром хочется подольше поваляться в кровати. Но я знаю: если не сделаю серию упражнений, на целый день энергии не хватит. Мышцы, как и голова, должны постоянно работать. Даже в зарубежных поездках об этом не забываю. Если холодно, иду в тренажерный зал. Если тепло, к морю, по 5-10 км хожу по песку. Мне нравится гулять в одиночестве.

— Ваше утро всегда начинается с зарядки?

— Да. Я не перенапрягаюсь, но поддерживаю организм в тонусе. Плюс стараюсь режим питания соблюдать. В моем возрасте нужно прислушиваться к рекомендациям врачей.

— Что убрали из рациона?

— Сладкое. Мучное. То, что и Карпин запрещает своим игрокам.

— Кто-то считает, что Валерий Георгиевич перегибает палку.

— Почему? Это в наше время все было проще, по-народному. Выбор маленький — что посвежее, то и ели. Никаких диетологов. А сегодня они в футболе играют важную роль.

— Хоть в одной вашей команде был диетолог?

— Как-то пригласили в «Локомотив» специалиста из Италии. Месяц у нас провел, объяснил врачам и поварам на базе, что футболистам можно готовить, а что — нет. Мы много полезного почерпнули.

— Вы до сих пор два раза в неделю играете в теннис?

— Да. Правда, тут месяц пришлось пропустить. Похоже, палец на ноге сломал.

— Что значит «похоже»?

— Да ногу подвернул. Может, и не перелом был, а трещина. Сейчас все нормально, скоро вернусь на корт. Мне и падел нравится. Вот в футбол больше не играю. Не принимает уже организм единоборства.

Ранее Семина признали лучшим футбольным тренером России в XXI веке по итогам голосования «СЭ».

Юрий Семин.Юрий Семин: «Можно и в моем возрасте тренировать. Но душа к работе немножечко остыла»

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Юрий Семин
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Семин: «Можно и в моем возрасте тренировать. Но душа к работе немножечко остыла»

Источник: Барко хочет вернуться в Аргентину ради дочери и просит «Спартак» отпустить его в аренду
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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