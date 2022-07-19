Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:48

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал о своих сильных качествах и любимой позиции на поле

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал, на какой позиции предпочитает играть.

«Я всю жизнь — игрок центра поля. Могу играть поближе к обороне, могу играть «восьмерку», так называемую. Для меня это не проблема. Если надо, могу закрыть любую позицию, но больше всего мне приносит удовольствие игры в центре поля.

По поводу моих качеств... Мне нравится больше делать, чем говорить. Стараюсь показать все на поле.

Какие качества я бы выделил? Упорство, неуступчивость и умение начать атаку. Я очень активно играю, постоянно в движение — я выносливый и могу выполнять большой объем работы», — сказал Денисов в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Первая ракетка России Касаткина сделала каминг-аут
«Мы - последний оплот легального насилия». Как проходят бои в самом кровавом спорте из разрешенных в России
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал о нынешней роли Артема Реброва в клубе
Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов поделился впечатлениями от работы с Абаскалем
Глушаков: «Для меня это уже 15-й сезон в РПЛ подряд! Неплохо, я считаю»
Варела: «Я остаюсь в «Динамо». Готов отыграть здесь весь сезон!»
Варела: «Ростов» — сильная команда. Очень важно, что мы не проиграли им»
Защитник «Динамо» Бальбуэна перешел в бразильский «Коринтианс»
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал о нынешней роли Артема Реброва в клубе
Бывший чилийский футболист считает, что полузащитнику «Унион Эспаньолы» не стоит переходить в ЦСКА
Источник: ЦСКА согласовал трансфер защитника «Интернасьонала»
Филимонов: «Хочется привести в пример «Спартаку» тот же «Зенит»: вот там стабильность»
Глушаков: «Для меня это уже 15-й сезон в РПЛ подряд! Неплохо, я считаю»
Источник: Шиманьски близок к переходу в «Фейеноорд» из «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов поделился впечатлениями от работы с Абаскалем

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал о нынешней роли Артема Реброва в клубе
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости