Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал о своих сильных качествах и любимой позиции на поле

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал, на какой позиции предпочитает играть.

«Я всю жизнь — игрок центра поля. Могу играть поближе к обороне, могу играть «восьмерку», так называемую. Для меня это не проблема. Если надо, могу закрыть любую позицию, но больше всего мне приносит удовольствие игры в центре поля.

По поводу моих качеств... Мне нравится больше делать, чем говорить. Стараюсь показать все на поле.

Какие качества я бы выделил? Упорство, неуступчивость и умение начать атаку. Я очень активно играю, постоянно в движение — я выносливый и могу выполнять большой объем работы», — сказал Денисов в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».