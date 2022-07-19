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Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов поделился впечатлениями от работы с Абаскалем

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал о первых впечатлениях от работы с новым главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Жизнь всегда нас заставляет двигаться вперед. Если ты хочешь играть, то приходится подстраиваться под новые требования каждого тренера.

Что-то уходит, что-то остается. Но за сборы можно понять, чего хочет тренер.

Система Абаскаля? Если говорить кратко, то мы хотим доминировать на поле. Это сопровождается контролем мяча и прессингом на чужой половине поля. Мы должны играть очень активно. Наш тренер хочет, чтобы мы шли всегда вперед», — сказал Денисов в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Источник: ЦСКА согласовал трансфер защитника «Интернасьонала»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал о своих сильных качествах и любимой позиции на поле
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