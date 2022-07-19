Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал о нынешней роли Артема Реброва в клубе

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал о роли Артема Реброва в клубе.

Бывший вратарь «Спартака» и технический координатор красно-белых будет частично выполнять функции спортивного директора клуба после ухода Луки Каттани.

«Мы его называем — Геннадьич. Артем Геннадиевич. Он очень помогал и мне и всем молодым футболистам. Он всегда поддерживает, интересуется, со всеми на связи. И он всегда подскажет и поможет, выскажет свое мнение. Я считаю, что его роль очень важна в нынешнем «Спартаке», — сказал Денисов в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».