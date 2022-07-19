Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 01:00

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал о нынешней роли Артема Реброва в клубе

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал о роли Артема Реброва в клубе.

Бывший вратарь «Спартака» и технический координатор красно-белых будет частично выполнять функции спортивного директора клуба после ухода Луки Каттани.

«Мы его называем — Геннадьич. Артем Геннадиевич. Он очень помогал и мне и всем молодым футболистам. Он всегда поддерживает, интересуется, со всеми на связи. И он всегда подскажет и поможет, выскажет свое мнение. Я считаю, что его роль очень важна в нынешнем «Спартаке», — сказал Денисов в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

Артем Ребров
ФК Спартак (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Первая ракетка России Касаткина сделала каминг-аут
«Мы - последний оплот легального насилия». Как проходят бои в самом кровавом спорте из разрешенных в России
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал о своих сильных качествах и любимой позиции на поле
Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов поделился впечатлениями от работы с Абаскалем
Глушаков: «Для меня это уже 15-й сезон в РПЛ подряд! Неплохо, я считаю»
Варела: «Я остаюсь в «Динамо». Готов отыграть здесь весь сезон!»
Варела: «Ростов» — сильная команда. Очень важно, что мы не проиграли им»
Защитник «Динамо» Бальбуэна перешел в бразильский «Коринтианс»
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал о своих сильных качествах и любимой позиции на поле
Бывший чилийский футболист считает, что полузащитнику «Унион Эспаньолы» не стоит переходить в ЦСКА
Источник: ЦСКА согласовал трансфер защитника «Интернасьонала»
Филимонов: «Хочется привести в пример «Спартаку» тот же «Зенит»: вот там стабильность»
Глушаков: «Для меня это уже 15-й сезон в РПЛ подряд! Неплохо, я считаю»
Источник: Шиманьски близок к переходу в «Фейеноорд» из «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал о своих сильных качествах и любимой позиции на поле
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости