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Никитин: «В «Уфе» было слишком много вещей, которые справедливо привели к вылету из РПЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Химок» Алексей Никитин поделился мнением о вылете «Уфы» из РПЛ.

«К сожалению, в последний год в «Уфе» было слишком много вещей, которые справедливо привели к этому результату. Все закономерно, и все заслуженно. Я бы не стал говорить, что нам не хватило минуты с «Оренбургом», что если бы не та минута, то мы бы остались. Это все разговоры в пользу бедных. «Уфа» оказалась там, где заслужила быть за последний год», — приводит слова Никитина «Известия».

«Уфа» по итогам сезона заняла 14-е место в чемпионате России. В стыковых матчах команда уступила «Оренбургу» по сумме двух игр, пропустив решающий мяч на последней минуте.

Никитин выступал за «Уфу» с 2015 года. Летом 30-летний защитник перешел в «Химки» в качестве свободного агента.

Источник: https://iz.ru/1366459/aleksei-fomin/vylet-ufy-iz-rpl-zasluzhennyi-vse-opravdaniia-v-polzu-bednykh
Алексей Никитин
ФК Уфа
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