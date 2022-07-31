«Спартак» — «Оренбург»: видеообзор матча 3-го тура РПЛ

«Спартак» обыграл «Оренбург» на своем поле в матче 3-го тура РПЛ — 4:1.

В составе красно-белых отличился дублем Квинси Промес, по одному голу забили Александр Соболев и Кристофер Мартинс. Единственный гол оренбуржцев забил Иван Башич.

В 4-м туре «Спартак» сыграет на выезде против «Урала». Матч пройдет 6 августа, начало — в 15.00 (мск).

«Оренбургу» предстоит встретиться с «Ростовом» в гостях. Игра состоится 7 августа, начало запланировано на 20.00 (мск).