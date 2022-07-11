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Жоазиньо: «Пока не оформлял паспорт болельщика. Не знаю, как это сделать»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Жоазиньо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о получении карты болельщика Fan ID.

«Не знаю, как будет работать паспорт болельщика. Я лично не пробовал его оформить. Пока не знаю, как это сделать. Не могу ничего сказать на эту тему», — сказал Жоазиньо.

4 июля карта болельщика стала доступна для оформления на «Госуслугах». Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23. При этом проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.

Жоаозиньо
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