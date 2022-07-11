В «Оренбурге» рассказали о процессе переговоров с полузащитником Габриэлем Флорентином
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что клуб все еще ведет переговоры о подписании аргентинского полузащитника Габриэля Флорентина.
«С Габриэлем мы еще работаем. Пока еще не до конца ясно, но работаем», — сказал Еремякин корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.
23-летний Флорентин играет за «Архентинос Хуниорс». Его контракт с клубом рассчитан до конца 2024 года.
В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл за команду 20 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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