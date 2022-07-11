В «Оренбурге» рассказали о процессе переговоров с полузащитником Габриэлем Флорентином

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что клуб все еще ведет переговоры о подписании аргентинского полузащитника Габриэля Флорентина.

«С Габриэлем мы еще работаем. Пока еще не до конца ясно, но работаем», — сказал Еремякин корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

23-летний Флорентин играет за «Архентинос Хуниорс». Его контракт с клубом рассчитан до конца 2024 года.

В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл за команду 20 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.