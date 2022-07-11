Фомин будет капитаном «Динамо» в новом сезоне
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович заявил, что полузащитник команды Даниил Фомин будет капитаном в сезоне-2022/23.
«Да, Фомин будет капитаном команды в новом сезоне», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне Фомин провел за московский клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач.
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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|17.07
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