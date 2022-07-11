Фомин будет капитаном «Динамо» в новом сезоне

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович заявил, что полузащитник команды Даниил Фомин будет капитаном в сезоне-2022/23.

«Да, Фомин будет капитаном команды в новом сезоне», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Фомин провел за московский клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач.