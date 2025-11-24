Полузащитник «Сочи» Осипов — об игре с «Акроном»: «Выход Дзюбы изменил ход матча»

Полузащитник «Сочи» Александр Осипов прокомментировал поражение от «Акрона» (2:3) в матче 16-го тура РПЛ.

«С выходом Дзюбы у соперника сразу появилось больше длинных передач, больше борьбы игры наверху, больше подборов. Это изменило ход матча. Мы в концовке, по сути, не сумели вовремя перестроиться и отреагировать — отсюда и такой итог.

Был ли «Сочи» готов к тому, что поведет в счете в два мяча? Конечно, мы всегда готовимся к тому, что нам нужны три очка, и мы должны играть в свой футбол. Обязаны были доводить дело до победы, но, к сожалению, не сумели вовремя отреагировать на изменения на поле, которые произошли после выхода Дзюбы. И в итоге это сказалось на конечном результате.

Это очень неприятное поражение, даже не сам счет, а именно то, как сложилась концовка поединка. Казалось, победа уже рядом, а тут такое развитие событий. Но надеюсь, мы сделаем выводы, соберемся и реабилитируемся в следующем матче, которые теперь имеет для нас еще большее значение», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

«Сочи» с 8 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.