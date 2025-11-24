Акинфеев назвал Глебова лучшим игроком ЦСКА в дерби со «Спартаком»: «Бегал, боролся, цеплялся!»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев выбрал полузащитника Кирилла Глебова лучшим футболистом армейцев в матче против «Спартака» в 16-м туре чемпионата России.

Игра команд прошла 22 ноября на «Лукойл Арене» и завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.

«Увы, не тот результат, к которому мы стремились... Но традиция — есть традиция. Глеб — наш юный воин! Бегал, боролся, цеплялся! Продолжай в том же духе», — написал Акинфеев в своем Telegram-канале.

В нынешнем сезоне 20-летний Глебов провел 14 матчей в РПЛ, отметившись пятью голами и одной результативной передачей.

ЦСКА с 33 очками сохраняет второе место в турнирной таблице чемпионата России.