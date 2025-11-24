Акинфеев назвал Глебова лучшим игроком ЦСКА в дерби со «Спартаком»: «Бегал, боролся, цеплялся!»
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев выбрал полузащитника Кирилла Глебова лучшим футболистом армейцев в матче против «Спартака» в 16-м туре чемпионата России.
Игра команд прошла 22 ноября на «Лукойл Арене» и завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.
«Увы, не тот результат, к которому мы стремились... Но традиция — есть традиция. Глеб — наш юный воин! Бегал, боролся, цеплялся! Продолжай в том же духе», — написал Акинфеев в своем Telegram-канале.
В нынешнем сезоне 20-летний Глебов провел 14 матчей в РПЛ, отметившись пятью голами и одной результативной передачей.
ЦСКА с 33 очками сохраняет второе место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: https://t.me/igor_akinfeev35/1242
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|
3
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|11
|5
|54-39
|53
|
4
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|30
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|8
|47-39
|52
|
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|30
|15
|6
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|51
|
6
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|30
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|46
|
7
|Динамо
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|9
|9
|51-40
|45
|
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|30
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|10
|9
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|43
|
9
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|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
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|30
|8
|9
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|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
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|30
|6
|4
|20
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|22
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|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
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Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
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Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
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Силва Лима Исмаэл
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|26
|1
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