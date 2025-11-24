РПЛ: даты и расписание матчей 17-го тура чемпионата России

Матчи 17-го тура чемпионата России по футболу пройдут с 29 ноября по 1 декабря. «СЭ» публикует расписание игр. Время начала — московское.

Расписание 17-го тура РПЛ

29 ноября, суббота

14.00. «Акрон» — «Пари НН»

16.30. ЦСКА — «Оренбург»

19.30. «Балтика» — «Спартак»

30 ноября, воскресенье

14.00. «Краснодар» — «Крылья Советов»

16.30. «Ростов» — «Локомотив»

16.30. «Ахмат» — «Динамо»

19.00. «Зенит» — «Рубин»

1 декабря, понедельник

19.30. «Сочи» — «Динамо» Махачкала

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