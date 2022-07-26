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Губерниев — о Глушакове в «Спартаке»: «Если договорятся, то пусть играет»

Губерниев отреагировал на слова Глушакова о возможном возвращении в «Спартак»
Владимир Пушкарев
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Дениса Глушакова о возможном возвращении в «Спартак».

«Это решает не Глушаков, а Абаскаль. Денис — хороший футболист. И в последней игре главный тренер показал, что он старается направить «Спартак» на правильную дорогу. Если договорятся, то пусть играет. Какие проблемы? Нужен ли он будет «Спартаку»? Мне сложно сказать. Денис довольно возрастной игрок. И если будет альтернатива в лице молодого футболиста, то нужно его рассматривать. Но с другой стороны, иностранцы сейчас на вес золота. Я желаю Денису удачи», — сказал Губерниев «СЭ».

«Спартак» набрал четыре очка и догнал «Зенит» в турнирной таблице, который идет на втором месте.

В следующем туре красно-белые 31 июля на своем поле примут «Оренбург».

Денис Глушаков
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 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
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