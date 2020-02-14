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Полузащитник «Ростова» Салетрос продолжит карьеру в норвежском «Сарпсборг 08»

16:45
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«Ростов» и «Сарпсборг 08» договорились об аренде до конца июля полузащитника ростовского клуба Антона Салетроса.

В сезоне-2019/20 он провел 8 матчей за шведский «АИК», в которых отдал две голевых передачи.

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