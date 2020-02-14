Полузащитник «Ростова» Салетрос продолжит карьеру в норвежском «Сарпсборг 08»
16:45
«Ростов» и «Сарпсборг 08» договорились об аренде до конца июля полузащитника ростовского клуба Антона Салетроса.
В сезоне-2019/20 он провел 8 матчей за шведский «АИК», в которых отдал две голевых передачи.
Антон Салетрос продолжит сезон в клубе «Сарпсборг 08»??#Салетрос #ФКРостов #МыРостовhttps://t.co/P93cUzjddE pic.twitter.com/FoAfyyI5FR— Football Club Rostov (@rostovfc) February 14, 2020
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