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Полузащитник «Родины» Рейна: «Надеюсь, скоро получить гражданство России, уже давно здесь живу»

Сергей Филин

Полузащитник «Родины» Йорди Рейна поделился впечатлениями от дебюта в РПЛ и рассказал о желании получить российское гражданство.

25 июля 1-м туре РПЛ «Родина» на выезде проиграла «Спартаку» со счетом 0:3.

«Ощущения от первого матча в РПЛ очень хорошие. Рад вернуться в РПЛ. «Спартак» один из самых сильных соперников в лиге. Когда получу российский паспорт? Надеюсь, скоро. Думаю, через три, четыре или пять лет. Для меня это важно, потому что я много лет живу в России. Мне нравится город, все мои товарищи по команде очень хорошо ко мне относятся, и люди в России очень дружелюбны», — приводит слова Рейны Sport24.

32-летний перуанец живет в России с февраля 2023 года. В РФ он выступал за «Родину» и московское «Торпедо». В прошлом сезоне полузащитник стал лучшим игроком Первой лиги.

Источник: Sport24
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Футбол
РПЛ
ФК Родина
Йорди Рейна
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
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Зенит

 8
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Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
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Рубин

 12 1 3
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