Полузащитник «Родины» Рейна: «Надеюсь, скоро получить гражданство России, уже давно здесь живу»

Полузащитник «Родины» Йорди Рейна поделился впечатлениями от дебюта в РПЛ и рассказал о желании получить российское гражданство.

25 июля 1-м туре РПЛ «Родина» на выезде проиграла «Спартаку» со счетом 0:3.

«Ощущения от первого матча в РПЛ очень хорошие. Рад вернуться в РПЛ. «Спартак» один из самых сильных соперников в лиге. Когда получу российский паспорт? Надеюсь, скоро. Думаю, через три, четыре или пять лет. Для меня это важно, потому что я много лет живу в России. Мне нравится город, все мои товарищи по команде очень хорошо ко мне относятся, и люди в России очень дружелюбны», — приводит слова Рейны Sport24.

32-летний перуанец живет в России с февраля 2023 года. В РФ он выступал за «Родину» и московское «Торпедо». В прошлом сезоне полузащитник стал лучшим игроком Первой лиги.