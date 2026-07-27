Дивеев — о датских фанатах: «Так кидали пиво, что им можно было напиться»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев ответил на вопрос «СЭ» об иностранных фанатах.

— Один раз играли с датчанами. Они так кидали пиво, что им можно было напиться. В меня не попадало. Я тогда играл, а не разминался, — сказал Дивеев «СЭ».

Клубы и национальные команды России отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.