Защитник «Ахмата» Заре перешел в «Персеполис»

Защитник «Ахмата» Мехди Заре перешел в иранский «Персеполис», сообщила пресс-служба грозненского клуба.

Футболист присоединился к «Ахмату» в июле 2025 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 14 матчах команды и заработал 2 желтые карточки.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

В 1-м туре РПЛ «Ахмат» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). 2 августа команда из Грозного у себя дома примет «Спартак».